Roma qualificata!

Tuttosport (S. Carina) – La Roma avanza con il minimo sforzo. Nonostante le numerose assenze, la squadra di Fonseca ha vita facile in Romania in casa del Cluj e si impone per 2 a 0, garantendosi il passaggio ai sedicesimi di finale con due giornate di anticipo. Ora basterà un pareggio contro lo Young Boys per il primato nel girone. Dopo un primo tempo senza troppe emozioni, nella ripresa Debeljuh devia nella porta sbagliata un cross di Veretout e sblocca il match. Poco più tardi il francese trasforma dagli undici metri il rigore conquistato da Mkhitaryan.