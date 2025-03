Corriere della Sera (G. Piacentini) – Quella col Lecce, lo scorso 7 dicembre, all’Olimpico è stata la prima vittoria di Ranieri in questa terza esperienza romanista. Sabato sera (ore 20.45, diretta tv su Sky e Dazn, arbitro Manganiello) sarà la prima di 9 “finali” che mancano per chiudere una stagione ancora in bilico tra il fallimento e il trionfo. Serviranno 3 punti, ma soprattutto la concentrazione dei giorni migliori in un periodo in cui il toto-panchina impazza, con Gasperini sempre più in pole per la successione anche se negli ultimi giorni si registra una nuova apertura nei confronti di Max Allegri.

Oggi alle 13 in conferenza stampa Ranieri proverà a mantenere il focus sul Lecce, e farà il punto sugli indisponibili: non ci sarà, ovviamente, Dybala, rientrato nel pomeriggio di ieri da Londra. Resta in dubbio Celik. Anche ieri il difensore turco non si è visto in campo, e a questo punto la possibilità che non sia a disposizione, almeno dall’inizio, col Lecce è concreta. Se non dovesse farcela, Ranieri ha due possibilità: 1) schierare Nelsson come ad Empoli; 2) rispolverare Hummels, che non ha più messo piede in campo dopo il disastro di Bilbao. Pienamente recuperati, invece, Ndicka e Koné. Da valutare le condizioni di Paredes, appena rientrato dal Sudamerica dove con l’Argentina è stato in campo per 82 minuti.