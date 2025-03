Il Tempo (G. Turchetti) – Tanti dubbi per Ranieri. La Roma prosegue la preparazione a Trigoria in vista della gara sul campo del Lecce in programma sabato alle 20:45. La prima di nove finali in cui la squadra giallorossa cerca i tre punti per alimentare il sogno Champions League. Oggi il tecnico testaccino parlerà in conferenza stampa alle 13, ma difficilmente si sbilancerà sulle scelte di formazione. Qualche indicazione è arrivata dall’allenamento di ieri, in cui era di nuovo assente Celik. Il turco dovrebbe rivedere il campo oggi, ma la sua presenza dal primo minuto al Via del Mare è in forte dubbio.

Pienamente ristabilito, invece, N’Dicka dopo i problemi intestinali accusati con la Nazionale ivoriana. Con Rensch ancora fermo ai box, Hummels si candida ad una maglia da titolare dopo l’espulsione al San Mamés. Nelsson resta l’alternativa, nonostante il poco minutaggio avuto finora. L’ultimo rientrante dagli impegni con le Nazionali è Paredes – assente ieri a causa del viaggio intercontinentale. Incertezza anche sulla trequarti, dove Ranieri sta studiando la soluzione per ovviare all’assenza di Dybala. La prima scelta sembra essere Soulé, protagonista ieri di un siparietto con il tecnico. “Fatte un altro giro” è stato il commento dell’allenatore sulla scelta dell’argentino di temporeggiare, anziché calciare verso la porta, in partitella. Subito dopo, lex scatenando la battuta di Sir Claudio: “Ah allora ti sei imparato”.