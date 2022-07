La Roma è arrivata in Israele per l’affascinante sfida amichevole contro il Tottenham di Antonio Conte. Tra i convocati di mister Mourinho sono assenti lo spagnolo Carles Perez, Jordan Veretout e Eldor Shomurodov, tutti prossimi alla cessione. La squadra, che alloggia nell’hotel Kempinski di Tel Aviv, è stata accolta da un discreto numero di tifosi. Lo Special One, come accade spesso, si è fermato coi tifosi presenti per scattare qualche foto e firmare autografi.