Roma Primavera, tris e vetta: riecco Riccardi, Felix ne fa due

Corriere dello Sport (L. Scalia) – Un rinforzo di lusso e la baby Roma continua a volare. A distanza di un anno e mezzo Alessio Riccardi è tornato in Primavera giocando da trequartista. È iniziato il piano rilancio di un talento cristallino che deve ancora trovare la sua strada nel calcio che conta.

L’anno scorso non ha avuto fortuna nella parentesi a Pescara in B, poi questa estate è rimasto a Trigoria perché non è arrivata l’offerta giusta. La nuova vita di Riccardi, è ripartita proprio da Pescara, dove la squadra di Alberto De rossi ha vinto per 3-0 il posticipo sfruttando le qualità di un ragazzo che è patrimonio della Roma e dell’Italia Under 20.

Riccardi ha giocato quasi tutta la partita, firmando l’assist per il vantaggio di Voelkerling dopo appena cinque minuti. Poi è salito in cattedra il solito Felix che ha realizzato una doppietta lampo. Con questo successo la Roma si riprende il primo posto in classifica (13 punti), restando l’unica imbattuta del torneo.