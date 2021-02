Roma Primavera, Milanese: “Abbiamo giocato bene, ma avremmo meritato la vittoria”

La Roma Primavera non va oltre al pareggio per 1-1 contro la Sampdoria. Al termine del match è intervenuto il centrocampista Tommaso Milanese ed ha parlato della gara. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Roma TV:

Istinto in occasione del tuo gol?

Ero al limite dell’area di rigore, avevo perso il tempo per rientrare con il sinistro e ho provato con l’esterno, è andata bene.

Delusi per il pareggio? Un po’ distratti in quel momento?

Purtroppo abbiamo questo grande difetto, appena facciamo un gol ci chiudiamo e facciamo giocare gli avversari. Sappiamo che non dobbiamo farlo, è un difetto che dovremo toglierci presto.

Rimane comunque la buona prova?

Abbiamo giocato bene, ma non siamo del tutto contenti perché avremmo meritato la vittoria.

Avreste potuto fare qualcosa in più?

Sì, lavorando ci toglieremo questi difetti.