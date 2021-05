Roma Primavera, De Rossi: “Bello vincere così, i cambi sono stati determinanti”

La Roma Primavera supera il Torino negli ultimi istanti di gara con Tall e si porta al primo posto in classifica, in attesa delle altre sfide. Alberto De Rossi al termine della partita ha parlato al canale ufficiale del club. Queste le parole del tecnico:

Tall ha detto di essere fortunato da Alberto De Rossi…

Questo mi colpisce molto, sono bellissime parole. Sono contento che siano stati i giocatori dalla panchina a portare a casa i 3 punti. I 5 cambi sono determinanti e fanno la differenza. Oggi sono stati determinanti a tutti gli effetti. I giocatori che sono venuti dopo, come Tall o Felix, vengono assorbiti dal calore dei ragazzi a Trigoria. Non prendiamo giocatori solo forti tecnicamente, ma che hanno qualità come persone.

Il 2-2 sarebbe stato paradossale per quanto avevamo visto…

Mi soffermerei sulla fase difensiva: il secondo gol non si può prendere. Non so più cosa dire, siamo molto sorpresi dal ripetersi di queste situazioni. Probabilmente è un difetto tecnico, difendere su un colpo di testa non ci riesce. Abbiamo meritato di vincere, ma sul 2-1 non può essere riaperta per il solito difetto. È un fastidio.

La vittoria può sbloccare la testa?

Sì, ormai sono uomini e non ragazzi. Fanno ancora il campionato da ragazzi ma il campionato Primavera ha tutte le prerogative del campionato degli adulti: per vincere devi lottare dal primo all’ultimo minuto. Sono contento di aver fatto entrare ragazzi giovani, prepariamo così il terreno per il prossimo anno e non è da trascurare. Vincere così fa effetto, è stato veramente bello.