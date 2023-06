Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – La permanenza dello di Josè Mourinho alla Roma è sinonimo di competitività e di ambizione, ecco perché adesso la tifoseria spera che il club possa fare qualche regalo al tecnico in questa finestra di mercato. Naturalmente facendo i conti con il settlement agreement. Ma uno sforzo va fatto per aumentare il livello della rosa, consegnare a Mourinho dei giocatori di qualità e non dover più arrangiare formazioni nei momenti più complicati della stagione, tra i tanti impegni di campionato e coppe, e gli infortuni che hanno deciso il cammino per la qualificazione alla Champions negli ultimi due mesi della Serie A appena terminata.

Domenico Berardi sarebbe quindi quel regalo che José apprezzerebbe tanto, un attaccante da gol, assist e fantasia che aiuterebbe quel reparto offensivo che tanto ha fatto fatica in questa stagione e che è stato prettamente sorretto da Dybala con le sue 18 reti tra le varie competizioni.

Né il tecnico disdegnerebbe l’arrivo di Davide Frattesi, ragazzo dall’enorme duttilità a centrocampo e che ha segnato 7 gol, tre in più di Belotti e solo due in meno di Abraham. Entrambi i giocatori del Sassuolo sono entrati nei discorsi tra Tiago Pinto e Giovanni Carnevali che ieri hanno pranzato insieme a Milano per parlare di affari. I due hanno fatto un punto della situazione sui due giocatori che interessano alla Roma: l’attaccante che era finito nell’orbita giallorossa già a gennaio dopo la cessione di Zaniolo, e il centrocampista inseguito dalla scorsa estate e che era stato sedotto e abbandonato per mancanza di sufficienti fondi.

Due affari complicati anche in questa finestra di mercato, per le valutazioni del Sassuolo e per la poca libertà di manovra del club giallorosso che deve fare i conti con i palettiimposti dalla Uefa. Serviranno allora delle trattative creative per arrivare a uno dei due giocatori, sicuramente non entrambi. Berardi ha espresso la volontà di giocare la Champions, ma se la Roma riuscisse a trovare un accordo col club emiliano probabilmente non si tirerebbe indietro se lo chiamasse Mourinho. E come sempre il tecnico sarà determinante nell’opera di convincimento dei giocatori in orbita giallorossa.

Per Frattesi il discorso è invece noto: sarebbe tornato nella capitale la scorsa stagione anche a piedi e adesso – nonostante la delusione dell’interruzione dell’affare di dieci mesi fa – ancora spera di poter vestire la maglia giallorossa. La valutazione del centrocampista si aggira intorno ai 40 milioni di euro, la Roma ha il 30% della futura rivendita che potrebbe essere utilizzata nella sua trattativa o per quella di Berardi.