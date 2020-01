Roma, prima il futuro

Il mercato della Roma non decolla, ma la società ha individuato alcune priorità assolute. Dopo Kolarov e Cristante, adesso tocca a Pellegrini. Il futuro capitano è vicino al rinnovo del contratto finalizzato ad eliminare la clausola rescissoria di trenta milioni pagabili in due anni. Il giocatore ha già fatto la sua scelta ed è sempre più convinto di voler proseguire la carriera in giallorosso. Se ne parlerà nelle prossime settimane, ma i discorsi sono stati già avviati. L’altra priorità riguarda la difesa. La Roma punterà tutto su Chris Smalling, questa settimana Petrachi incontrerà nuovamente i dirigenti del difensore per alzare l’offerta da presentare al Manchester United allo scopo di riscattare il giocatore. Prosegue la caccia a un nuovo centravanti, il vero obiettivo di Petrachi. Su Piatek si è mosso il suo agente, ma su di lui ci sono anche altri club inglesi. Molti procuratori stanno offrendo attaccanti alla Roma, ma il ds non ha ancora individuato il profilo giusto. Lo scrive il Corriere Dello Sport.