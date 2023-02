La Roma starebbe pensando di interrompere il rapporto con DigitalBits per la sponsorizzazione. L’Inter sta riscontrando problematiche con il network, che sta avendo ritardi nei pagamenti. Finora la società giallorossa non ha avuto problematiche da affrontare, ma per evitare disagi, starebbe pensando di affidarsi al gruppo Toyota. I Friedkin sono il maggior distributore negli USA della casa automobilistica giapponese. Lo riporta Calcio e Finanza.