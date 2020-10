Roma, positivi a Trigoria tre ragazzi delle giovanili

Corriere della Sera (G. Piacentini) – I casi di contagi da Coronavirus sono di nuovo in aumento in tutto il Paese e a farne le spese è anche il calcio. Tre casi di positività a Trigoria, due ragazzi dell’Under 18 e uno della formazione Primavera allenata da Alberto De Rossi. Il test era stato effettuato nel pomeriggio di giovedì, ieri la società ha immediatamente sospeso tutti gli allenamenti e tutte le amichevoli in programma per tutte le categorie del vivaio. Per quanto riguarda la prima squadra, Fonseca aveva concesso due giorni di riposo, che diventeranno tre e ripresa slittata a martedì. La giornata di domani sarà dedicata ad un nuovo giro di tamponi, con un drive-in che verrà allestito all’interno del Fulvio Bernardini.