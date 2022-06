Roma, Pinto incontra il manager di Frattesi. Ma il Sassuolo non arretra

Corriere della Sera (G. Piacentini) – Giornata importante, ieri, nella trattativa che dovrebbe (ri)portare in giallorosso Davide Frattesi. L’agente del centrocampista del Sassuolo, Beppe Riso, ha infatti incontrato ieri il g.m. romanista Tiago Pinto per provare a limare le differenze che ancora ci sono con la società emiliana sulla valutazione del cartellino. Con il calciatore l’accordo c’è da tempo sulla base di uno stipendio di 2 milioni netti a stagione, la volontà di Frattesi è nota a tutti: vuole tornare in giallorosso e non ascolta altre offerte.

C’è però da convincere il Sassuolo, e questo sarà il ruolo di Riso nelle prossime ore: il club neroverde valuta Frattesi circa 30 milioni di euro, la Roma poco più di 20. La speranza della Roma è che ci si possa incontrare a metà strada, intorno ai 25, con la società giallorossa che ha in mano il “bonus” del 30% sulla rivendita che può scontare dal costo totale e che porterebbe a 17.5 milioni l’esborso economico. La Roma ha poi comunicato a Riso quali sono le altre carte da giocare: bonus per aumentare il prezzo o l’inserimento di alcuni giocatori in una rosa di nomi che non prevede Bove, ma Volpato e anche Felix. L’obiettivo di Pinto è quello di portare Frattesi e Celik in ritiro in Portogallo – partenza il 12 luglio -, e accontentare così Mourinho che vuole una rosa il più possibile completa il prima possibile.