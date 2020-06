Roma, Petrachi ora è fuori

Il Messaggero (S.Carina) – È stata una decisione che sembrava l’inevitabile conseguenza degli ultimi 10 giorni. Eppure è un provvedimento che non ha precedenti. Petrachi è stato sospeso da direttore sportivo della Roma. Ora ci sono in ballo i soldi perchè i giallorossi non vogliono garantirgli lo stipendio di 1.2 milioni fino al 2022 mentre il salentino pensa addirittura alla causa per mobbing. La società capitolina sta ancora valutando il licenziamento per giusta causa.

L’ex Torino si è praticamente fatto fuori da solo. Atteggiamenti al limite, dialettica modesta, gaffes in serie, mercato in uscita molto deludente, rifiuto di chiedere scusa al presidente dopo l’invio del sms galeotto, irruenza eccessiva nei rapporti con la squadra, l’allenatore e con i dipendenti. È grazie a questa sfilza di atteggiamenti che oggi non ricopre più la carica di ds.