Roma, Pellegrini: “Sempre emozionante un nuovo kit, lo apprezziamo. Impazienti di indossarlo”

Dopo tanta attesa finalmente è stata da poco presentate le nuove maglie della stagione 2021-2022 che vede il debutto del marchio New Balance. La nuova divisa home si presenta in ricche tonalità di giallo e rosso, sinonimo di AS Roma e della città di Roma. La parte frontale della maglia è arricchita da pin-stripe tono su tono. Il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini ha lasciato alcune parole sul sito ufficiale del club per commentare le nuove divise. Queste le sue parole: “È sempre emozionante quando viene svelato un nuovo kit, soprattutto in questa stagione. Il nuovo design è stato apprezzato dalla squadra dal momento in cui l’abbiamo visto e siamo tutti impazienti di indossarlo“.