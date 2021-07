Roma, Pau Lopez sbarcato a Marsiglia: visite mediche e firma

Corriere dello Sport.it – Pau Lopez è pronto a dire addio alla Roma. Il portiere spagnolo questa mattina alle 8 ha lasciato la capitale con un volo privato partito dall’aeroporto di Ciampino. Il giocatore è sbarcato a Marsiglia dove sosterrà immediatamente le visite mediche. Si trasferisce in Francia con la formula del prestito per 500mila euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni che diventa obbligo in caso di venti presenze. Alla Roma anche altri eventuali 500mila euro di bonus. Una cessione importante per il club giallorosso che consente a Tiago Pinto di affondare il colpo Rui Patricio, nei prossimi giorni si attendono novità in tal senso. Jacopo Aliprandi con un tweet riporta anche la prima foto dello spagnolo con un tifoso del Marsiglia: