Ha inizio la seconda avventura in giallorosso di Leandro Paredes. Ben sei anni dopo la sua cessione, l’argentino torna ad indossare la maglia giallorossa. Quando aveva salutato la Capitale, in un’intervista dichiarò: “Mai sarei voluto andare via dalla Roma e da Roma”. Ora il Campione del Mondo è a disposizione di Mourinho e domenica tornerà a calcare il prato dell’Olimpico da “padrone di casa” e non come ospite. Tramite il suo profilo Instagram, ha voluto caricare se stesso e la squadra con un post che recita: “Iniziamo”.