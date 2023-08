A pochi giorni dall’inizio della Serie A, i Friedkin hanno pubblicato un post Instagram per augurare buona fortuna ai giallorossi per la nuova stagione. I presidenti hanno inoltre sottolineato che la Roma inizierà il nuovo anno calcistico con l’ennesimo sold out.

“Roma is kicking off the campaign with a sellout! Good luck to the Giallorossi as the 2023-24 Serie A season gets underway this weekend. Forza Roma!”

(La Roma inaugura la stagione con un tutto esaurito! In bocca al lupo ai giallorossi per la stagione 2023-24 della Serie A).