Roma, ora servono i gol di Dzeko

Il Messaggero (S. Carina) – Cinque gare senza gol. Che in un calendario compresso come quello post pandemia equivale a poco meno di tre settimane. Ma per uno come Dzeko, 450 minuti senza segnare sono un’eternità. In stagione gli era già accaduto un digiuno simile nel girone d’andata, ma ai tempi si sbloccò contro il Brescia, cosa che stava per fare anche sabato scorso, quando a fermarlo sono stati una traversa e un palo. Appuntamento rimandato. Domani c’è il Verona, avversario che per il bosniaco rappresenta sempre qualcosa di speciale, avendo debuttato con la maglia della Roma proprio contro i gialloblù. Dunque il numero 9, prima di parlare di qualsiasi scenario di mercato, deve ritrovare la via del gol, per aiutare la squadra a blindare una malinconica qualificazione diretta all’Europa League, per poi provare l’all-in ad agosto in Germania.