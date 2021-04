Roma, operazione alla caviglia per Providence: “Tornerò” – FOTO

Non c’è pace per gli infortuni in casa Roma. Stavolta si tratta del giovane talento della Primavera Ruben Providence. L’ala francese, spesso aggregato in prima squadra, ha riportato una microfrattura alla caviglia sinistra ed è stato operato ieri a Villa Stuart.

L’attaccante sarà costretto a stare lontano dai campi di gioco circa due mesi, dovrebbe tornaare a disposizione solamente per gli scampoli delle fasi finali del campionato Primavera. Lo stesso calciatore ha voluto rassicurare tutti a proposito delle sue condizioni condividendo un post su Instagram. Queste le sue parole: “Tornerò”.