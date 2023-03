Come riporta Sky Sport, oggi i giallorossi hanno terminato l’ultimo allenamento della settimana. La ripresa, per la squadra di Josè Mourinho infatti è fissata per il 28 marzo. Tutti concentrati sulla preparazione del match contro la Sampdoria per la 28esima giornata di campionato, domenica 2 aprile alle 18:00 allo stadio Olimpico.