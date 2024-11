Coperta, come forse meglio non si poteva fare, la casella dell’allenatore, la Roma ha ancora scoperta la sedia più importante dei quadri dirigenziali. I Friedkin infatti sono alla costante ricerca del profilo adatto a ricoprire il ruolo di nuovo amministratore delegato giallorosso. Ai nomi già circolati – Antonello dell’Inter, a Perelli di Sky – si aggiunge la candidatura di Luca Baraldi.

L’attuale amministratore delegato della Virtus Bologna è infatti entrato nella lista dei profili che i magnati texani stanno analizzando. Modenese, 64 anni, per Baraladi si tratterebbe di un ritorno nel calcio.

Dopo una carriera in Banca Monte Parma, ha infatti iniziato il percorso calcistico con il Parma di Tanzi. Successivamente si è trasferito a proprio nella capitale, nella parte biancoazzurra del Tevere con l’obiettivo di risanare la difficile situazione debitoria in cui la Lazio versava dopo il crac di Cragnotti. Un cambio di barricata non sarebbe eventualmente un problema visto che dopo l’esperienza laziale è passato al Bologna, poi al Padova prima di entrare nel basket. Lo riporta il Corriere di Bologna.

Foto: [Paolo Bruno] Via [Getty Images]