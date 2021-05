Roma, non solo Sabitzer: ecco il centrocampo secondo Mourinho

gazzetta.it – Cristante, Villar e Veretout resteranno. Darboe sarà valutato da Mourinho nei primi giorni della nuova stagione prima di decidere se mandarlo a giocare o meno. Al centrocampo della Roma, comunque, manca ancora una pedina che si sta cercando sul mercato. I nomi da tenere in considerazione sono tre: Maggiore, Sabitzer e Koopmeiners. Per il giocatore dello Spezia se ne parlerà nelle prossime ore quando Pinto incontrerà il manager Lucci (agente anche di Dzeko e Florenzi).

Per il centrocampista del Lipsia si stanno muovendo gli intermediari che lavorano anche su un possibile scambio con Kluivert. Infinte per calciatore dell’AZ ci sono contatti con gli agenti che vanno avanti da tempo. Se si dovesse prendere Maggiore sarebbe una pedina di completamento, uno da affiancare agli altri. Il suo arrivo non escluderebbe quello di un altro centrale di livello. In caso contrario la Roma si accontenterebbe di un solo giocatore. Sabitzer resta il preferito.