Roma-Nizza 1-1. Gol di Brahimi nel primo tempo, autorete di Lemina nella ripresa

Pagine Romaniste – Finisce in parità l’ultima amichevole del ritiro in Portogallo prima del rientro nella Capitale. 1-1 tra Roma e Nizza ad Albufeira, con una rete di Brahimi nel primo tempo e l’autogol di Lemina su tiro di Karsdorp nella ripresa. Rimandato l’esordio di Dybala in giallorosso.

IL TABELLINO

ROMA: Svilar (46′ Rui Patricio); Karsdorp (59′ Celik), Smalling, Kumbulla (46′ Mancini); Spinazzola (46′ Zalewski), Matic (46′ Bove), Veretout (59′ Cristante), Viña (59′ Ibanez); Zaniolo (46′ Pellegrini), Carles Perez (46′ El Shaarawy); Shomurodov (46′ Abraham).

A disp.: Boer, Tripi, Faticanti, Ivkovic, Volpato, Felix

Allenatore: José Mourinho.

NIZZA: Bulka; Atal, Todibo, Dante, Bard, Rosario, Lemina, Stengs, C. Maurice, Ilie, Brahimi.

A disp.: Boulhendi, Daniliuc, Lotomba, Mendy, Nahounou, Trouillet, Schneiderlin, Bouanani, Traore, Belahyane, Da Cunha, Gouiri.

Allenatore: Favre.

Ammoniti: Spinazzola (R), Vina (R), Zalewski (R), Cristante (R).

Espulsi: –

Marcatori: 41′ Brahimi (N), 55′ aut. Lemina