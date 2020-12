Roma, niente drammi: “La personalità c’è”

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Il bilancio contro le big sotto la gestione Fonseca parla chiaro. A fronte di tre vittorie ci sono anche 6 pareggi e 7 sconfitte, compresa quella nei quarti di Coppa Italia. Saldo negativo anche nei gol con 20 fatti e 29 subiti. Gli alibi non mancano, ma per tornare ad un passivo del genere bisogna andare ad 8 anni fa. La prima vera sconfitta sul campo per i Friedkin è tutta da metabolizzare. Il dispiacere è stato parecchio, non addolcito neppure dal concorso esterno. E’ stato notato il “like” di Totti al post di Manolas che esultava per la vittoria. La difesa in emergenza e gli infortuni di Mancini e Veretout non hanno di certo aiutato a far uscire la squadra dalla palude, tradita anche dal portiere. C’è da cambiare l’organizzazione delle trasferte, visto che Fonseca lamenta il rientro notturno dopo il Cluj.