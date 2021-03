Roma, niente alibi

Il Tempo (E.Zotti) – Non esistono scuse. La Roma è tornata soltanto nel pomeriggio di venerdì dalla trasferta in Ucraina, ma Fonseca non sembra dar peso al discorso stanchezza e considera la sua squadra pronta per affrontare il big match di questa sera con il Napoli: «Abbiamo gestito fisicamente alcuni giocatori e siamo pronti per questa partita difficile non voglio alibi, la squadra è motivata e mi aspetto una buona prestazione».

Per la Roma lo scontro diretto con gli uomini di Gattuso rappresenta una sfida da dentro o fuori per un posto in Champions. Entrambe le squadre sono quinte a -2 dall’Atalanta, ma il club di De Laurentiis deve ancora recuperare la gara con la Juventus ed è in vantaggio negli scontri diretti con i giallorossi: «Ci aspetta un Napoli forte che ha vinto contro il Milan giocando un’ottima partita. Sono una delle squadre più forti del nostro campionato. Vogliono giocare la palla, prendono l’iniziativa ma allo stesso tempo difendono molto bene».