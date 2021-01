Roma, negativi tutti i tamponi dei giocatori

Dopo la negatività di Paulo Fonseca, che sta raggiungendo Crotone dove oggi si giocherà alle ore 15, altre buone notizie in casa Roma. Come riportato da Sky Sport sono tutti negativi i tamponi effettuati ai giocatori che oggi si trovano in Calabria pronti ad affrontare la squadra di Stroppa. Dopo ore di tensione la situazione in casa giallorossa sembra essere rientrata.