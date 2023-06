La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – L’ufficialità arriverà oggi, ma sembra più una formalità che altro. Da ieri Evan Ndicka è di fatto un giocatore della Roma, con cui firmerà un contratto di 5 anni a circa 3 milioni di euro a stagione (più bonus). Il difensore franco-ivoriano è arrivato nella Capitale ieri poco prima di pranzo, quando è atterrato a Ciampino con i suoi agenti.

Poi di corsa a Villa Stuart, dove è rimasto circa 4 ore per svolgere le visite mediche. In serata, infine, una lunga trattativa tra il gm giallorosso Tiago Pinto e il suo entourage per limare gli ultimi dettagli del contratto. La Roma seguiva il giocatore da circa un anno, ma la trattativa si è sbloccata solo due giorni fa, quando Pinto ha deciso di affondare il colpo, anche per evitare situazioni pericolose dopo l’inserimento del Milan (che ha comunque fatto lievitare di un po’ i costi del suo ingaggio).

Ndicka arriva dopo 5 anni di Bundesliga con l’Eintracht Francoforte, una Europa League vinta e 36 partite giocate in Europa, di fatto già con un bel bagaglio di esperienza. Nei 5 anni di Bundesliga ha preso parte a 17 reti (10 gol e 7 assist), nello stesso periodo nessun difensore centrale è stato coinvolto in più reti (come lui anche Willi Orbán). Oggi Ndicka sarà a Trigoria, per conoscere il centro sportivo e il Ceo Solulokou. E poi firmare.