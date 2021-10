L’aveva annunciato ed è accaduto. I cinque giocatori partiti titolari contro il Bodo e reduci tutti da una pessima partita, non saranno neanche in panchina contro il Napoli. Per loro direttamente la tribuna. Lo ha deciso Mourinho, e i cinque in questione sono Villar, Kumbulla, Reynolds, Diawara e Mayoral.