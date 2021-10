Era questione di ore, adesso è realtà. L’Olimpico è sold out per la sfida delle 18 tra Roma e Napoli. La tifoseria giallorossa risponde presente dopo l’ultima sbandata in Conference League e si aspetta una risposta sul campo. Lo ha annunciato il club condividendo un video, e un messaggio: “Grazie a tutti i tifosi giallorossi. FORZA ROMA!”

