Roma-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla: Pellegrini e El Shaarawy dietro Dzeko. Mertens titolare

Pagine Romaniste – Centrata la qualificazione ai quarti di Europa League – dove avrà di fronte l’ostacolo Ajax – la Roma si focalizza sul campionato. La sconfitta (2-0) di domenica scorsa contro il Parma ha complicato i piani Champions dei giallorossi. La chance per rimediare è però immediata. Domani alle 20:45 all’Olimpico arriva il Napoli. In palio ci sarà uno sprint per la corsa Champions, traguardo nel mirino di entrambe le squadre. Oltre agli obiettivi, sia la formazione giallorossa che quella partenopea condividono anche i punti in classifica. Ambedue, infatti, sono a 50 punti. L’eventuale successo, quindi, permetterebbe alla vincitrice di staccare una diretta concorrente.

Eccezion fatta per le assenze di Mkhitaryan e Veretout – che durante la sosta per le nazionali ultimeranno il recupero – Fonseca calerà tutti gli assi. Nessun dubbio in porta, affidata a Pau Lopez. Davanti allo spagnolo si posizionerà la solita linea difensiva a 3. A comporla ci saranno Cristante – anch’egli tra i miglior in Europa League – il quale sostituirà Smalling.

Il centrale difensivo inglese non ha infatti recuperato e – al massimo – sarà in panchina. Le altre due caselle saranno occupate da Mancini e da uno tra Ibanez e Kumbulla. Nonostante i due colpi ricevuti alla testa nella gara di ritorno contro lo Shakhtar Donetsk – di cui uno proprio con il compagno di reparto – la maglia da titolare sembra essere destinata al brasiliano.

Al centro del campo, poi, confermati Villar e Diawara. Il centrocampista guineano sfiderà per la prima volta da ex i partenopei. Sugli esterni Karsdorp si posizionerà a destra, mentre Spinazzola a sinistra. Assente Bruno Peres, squalificato in seguito all’ammonizione rimediata contro il Parma.

Il reparto offensivo, invece, vedrà il ritorno di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è tornato titolare nella gara del Tardini e potrebbe alternarsi con Mayoral, diventato capocannoniere dell’Europa League dopo la doppietta con lo Shakhtar. Alle spalle del numero 9 agiranno Pellegrini e El Shaarawy, tenuti inizialmente a risposo a Kiev.

Armeria pesante anche per Gennaro Gattuso. Il tecnico della formazione partenopea ha recuperato l’ex Manolas. Il greco non ha più fastidio alla caviglia ed insidia il posto di Maksimovic. Davanti ad Ospina, Koulibaly è certo della maglia da titolare. La difesa a quattro sarà formata da Hysaj (Di Lorenzo è squalificato) sulla destra e l’altro ex Mario Rui sulla sinistra.

A fare da schermo davanti alla difesa spetterà a Ruiz e Demme. Recupero anche nel reparto offensivo, dove rientra Mertens. Il belga viaggia verso la titolarità a discapito di Osimhen. Alle spalle del centravanti, infine, il tris di trequartisti formato da Politano – cresciuto nel settore giovanile giallorosso – sulla destra, Insigne sull’altro lato e Zielinski al centro.

ARBITRA DI BELLO: I PRECEDENTI

Come per la sfida d’andata la direzione è affidata da Marco Di Bello. Il fischietto di Brindisi sarà assistito da Giorgio Peretti e Giacomo Paganessi. Nicola Ayroldi ricoprirà il ruolo di quarto uomo. In sala Var ci sarà Aleandro Di Paolo, Dario Cecconi all’Avar.

I precedenti con Di Bello – al netto del risultato del San Paolo – sorridono ai giallorossi. Lo score recita infatti 13 vittorie, 4 pareggi ed altrettante sconfitte. Tuttavia, l’ultimo successo risale addirittura alla scorsa stagione, quando la Roma vinse (4-3) in trasferta contro il Cagliari.

In questa stagione le strade del direttore di gara pugliese e del club giallorosso si sono incrociate cinque volte. Nelle tre gare dirette da Di Bello sono arrivati due pareggi (contro Juve ed Inter) e una sconfitta (Atalanta). Nelle restanti due, invece, Di Bello era al Var. L’ultima gara è quella di domenica scorsa a Parma, dove ha tenuto banco l’episodio del contatto in area tra Pellegrini e Hernani.

DOVE VEDERE ROMA-NAPOLI

La sfida tra Roma e Napoli – valevole per la ventottesima giornata di Serie A – sarà visibile su Sky. Gli abbonati potranno seguire la gara dell’Olimpico su Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale), Sky Sport Serie A 202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). La telecronaca è affidata a Riccardo Trevisani, mentre Daniele Adani sarà il commentatore tecnico.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Kumbulla, Smalling, Calafiori, Reynolds, Pastore, Pedro, Perez, Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Veretout, Mkhitaryan, Zaniolo, Jesus.

Diffidati: Cristante, Ibanez, Villar, Peres, Kumbulla.

Squalificati: Peres.

SSC NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Rui; Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens.

A disposizione: Meret, Contini, Manolas, Zedadka, Bakayoko, Coffi, Elmas, Osihemen, Lozano.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

Indisponibili: Petagna, Lobotka, Ghoulam.

Diffidati: Demme, Lozano, Rui, Koulibaly.

Squalificati: Di Lorenzo.

Arbitro: Di Bello.

Assistenti. Peretti-Paganessi.

IV Uomo: Ayroldi.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Cecconi.