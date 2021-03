Roma-Napoli, i convocati di Fonseca. Assente Smalling

Paulo Fonseca ha emanato la lista dei convocati per la sfida di stasera contro il Napoli. Ancora assente Smalling, che ha svolto personalizzato negli ultimi giorni. Out i lungodegenti Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo. Ancora fuori Juan Jesus per via della positività al Covid-19. Questa la lista completa:

PORTIERI: Fuzato, Pau Lopez, Mirante.

DIFENSORI: Karsdorp, Ibanez, Reynolds, Fazio, Kumbulla, Peres, Santon, Mancini Spinazzola, Calafiori.

CENTROCAMPISTI: Cristante, Pellegrini, Villar, Diawara, Pastore.

ATTACCANTI: El Shaarawy, Dzeko, Pedro, Mayoral, Perez.