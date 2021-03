Roma-Napoli 0-2, le pagelle dei quotidiani: Ibanez è in confusione, l’attacco è spento

Pagine Romaniste – Come neve al sole, la Roma si sgretola quando incontra una big. Contro il Napoli i giallorossi cadono 0-2. Decisiva la doppietta di Mertens nel primo tempo. Il belga apre su punizione, per poi raddoppiare di testa dopo un errore di Pau Lopez e di Ibanez prima e Cristante poi.

Proprio il centrale brasiliano ed il numero 4 giallorosso sono tra i peggiori in campo. Oltre che sul raddoppio, Ibanez è complice anche nel vantaggio. Suo infatti al fallo che porta alla punizione. La consueta irruenza lo porta all’ammonizione: salterà il Sassuolo dopo la sosta. Ne approfitti per sistemare le idee, apparse sballate nell’ultima uscita. Cristante, invece, non ripete le ultime prestazioni.

Deboli anche gli esterni. Sia Karsdorp che Spinazzola compiono diversi errori in entrambe le fasi, soprattutto l’italiano. Il centrocampo – come tutta la Roma – è lento e prevedibile. Pellegrini però fa qualcosa in più di Diawara e rientra tra i salvabili. Male poi il reparto offensivo, dove né Pedro né El Shaarawy e Dzeko si accendono. Di seguiti i voti dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Pau Lopez 4.5; Mancini 5.5, Cristante 5, Ibanez 4.5 ; Karsdorp 6, Diawara 5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5; Pedro 4.5, El Shaarawy 5; Dzeko 5. Subentrati: Villar 6, Perez 5, Mayoral 5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca 5.

CORRIERE DELLO SPORT (R.MAIDA)

Pau Lopez 4; Mancini 5.5, Cristante 5, Ibanez 4; Karsdorp 6, Diawara 5.5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5; Pedro 4, El Shaarawy 5; Dzeko 4.5. Subentrati: Villar 6, Perez 5.5, Mayoral 5.5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca 5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Pau Lopez 4.5; Mancini 5, Cristante 5, Ibanez 4.5; Karsdorp 5.5, Diawara 5, Pellegrini 6, Spinazzola 5.5; Pedro 4, El Shaarawy 4; Dzeko 5. Subentrati: Villar 5, Perez 5, Mayoral 5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca 4.

LA REPUBBLICA (M. AZZI)

Pau Lopez 5.5 ; Mancini 5, Cristante 5.5, Ibanez 5; Karsdorp 6, Diawara 6, Pellegrini 6.5, Spinazzola 5.5; Pedro 4.5, El Shaarawy 5; Dzeko 5.5. Subentrati: Villar 5.5, Perez 6, Mayoral 5.5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Pau Lopez 4; Mancini 5, Cristante 5, Ibanez 4; Karsdorp 5.5, Diawara 5.5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5; Pedro 5, El Shaarawy 5; Dzeko 5.5. Subentrati: Villar 5.5, Perez 5, Mayoral 5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca 5.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Pau Lopez 4; Mancini 4.5, Cristante 4, Ibanez 4; Karsdorp 5.5, Diawara 5, Pellegrini 6, Spinazzola 5; Pedro 4, El Shaarawy 4.5; Dzeko 4.5 Subentrati: Villar 6, Perez 5.5, Mayoral 5.5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca 4.

LEGGO (F. BALZANI)

Pau Lopez 4; Mancini 5.5, Cristante 5, Ibanez 4; Karsdorp 5.5, Diawara 5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5; Pedro 4.5, El Shaarawy 4.5; Dzeko 4.5 Subentrati: Villar 6, Perez 5, Mayoral 5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca 4.

IL ROMANISTA (F. PASTORE)

Pau Lopez 4.5; Mancini 6, Cristante 5.5, Ibanez 4.5; Karsdorp 6, Diawara 5, Pellegrini 5.5, Spinazzola 5; Pedro 5, El Shaarawy 5; Dzeko 5. Subentrati: Villar 6.5, Perez 5, Mayoral 5, Kumbulla s.v. Allenatore. Paulo Fonseca 5.