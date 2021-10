Roma-Napoli 0-0, le pagelle dei quotidiani: Cristante illumina, Mancini lotta. Abraham spreca

Pagine Romaniste – La Roma frena il Napoli. I giallorossi inchiodano al pareggio a reti bianche il Napoli di Spalletti. Le due si scambiano colpi su colpi, nessuno però dei quali va veramente a segno. I padroni di casa sfiorano il gol in tre circostanze. La più invitante è quella di Abraham: con Ospina già disorientato Tammy manda sull’esterno. Ci provano poi Pellegrini imbeccato da Karsdorp e Mancini – trovato dal capitano giallorosso – di testa: entrambi mandano alto.

Promossa a pieni voti la difesa: gli esterni, ma soprattutto Mancini ed Ibanez tengono a debita distanza da Pau Lopez il frizzante attacco partenopeo, capeggiato da quell’Osimhen perfettamente marcato dal centrale italiano. Giostra a dovere il centrocampo con Cristante perfetto in rottura come in impostazione. Qualche difficoltà si ravvisa invece nell’attacco: Mkhitaryan assente, a Pellegrini e Zaniolo manca qualcosa per concludere quanto fatto di buono. Abraham, infine, paga l’importante errore.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (S. VERNAZZA)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 7, Ibanez 6,5, Vina 6; Cristante 7, Veretout 6; Zaniolo 6,5, Pellegrini 6, Mkhitaryan 5; Abraham 6. Subentrati: El Shaarawy 6, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6.

CORRIERE DELLO SPORT (G. D’UBALDO)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Ibanez 6, Vina 5; Cristante 6,5, Veretout 5,5; Zaniolo 6, Pellegrini 6, Mkhitaryan 5; Abraham 5. Subentrati: El Shaarawy 6, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6.

CORRIERE DELLA SERA (S. AGRESTI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6,5, Mancini 7, Ibanez 6, Vina 6; Cristante 7, Veretout 6; Zaniolo 7, Pellegrini 6, Mkhitaryan 4,5; Abraham 5. Subentrati: El Shaarawy 5,5, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 6,5; Karsdorp 7, Mancini 6, Ibanez 6,5, Vina 6,5; Cristante 6,5, Veretout 6; Zaniolo 6,5, Pellegrini 6, Mkhitaryan 5; Abraham 5,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5, Ibanez 6,5, Vina 6; Cristante 7, Veretout 6; Zaniolo 6,5, Pellegrini 6, Mkhitaryan 5; Abraham 5,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6,5.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 7, Ibanez 6,5, Vina 6; Cristante 7, Veretout 5,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 6, Mkhitaryan 5; Abraham 6. Subentrati: El Shaarawy 5, Shomurodov sv. Allenatore: Mourinho 6.