Roma-Napoli 0-0, le pagelle: Abraham spreca, Cristante svetta. Solidi Mancini ed Ibanez. Pellegrini e Zaniolo, manca il finale

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Colpo su colpo, ma Roma e Napoli non si fanno male. Tra giallorossi e partenopei finisce 0-0. I capitolini sono quelli che vanno più vicini al gol. Nel primo tempo Abraham apre però troppo l’interno destro, mentre nella ripresa Pellegrini e Mancini – servito proprio dal capitano romanista – mancano il gol per una questione di centimetri. Negli ultimi minuti gli uomini di Spalletti – bersagliato dai 50.000 dell’Olimpico – trovano il gol con Osimhen, annullato per fuorigioco.

La Roma crea, mancando però al momento di concludere, che si tratti di passaggi o tiri. Rui Patricio è poco impegnato, mentre la difesa è brava a tenere a bada il terzetto d’attacco. Il centrocampo gira a dovere: Cristante è puntuale in entrambe le fasi, aiutato dalla preziosa collaborazione di Veretout. Nella trequarti propositivi Pellegrini e Zaniolo, cui manca – come i compagni – quel tocco in più per chiudere quanto di buono fatto. Male invece Abraham: l’inglese ha difatti l’unica vera chance della gara, sprecata malamente.

LE PAGELLE

Rui Patricio 6 – Di normale amministrazione le conclusioni che arrivano nello specchio della porta. Velocizza il gioco con i piedi preferendo il lancio lungo.

Karsdorp 7 – Fa partire maggiormente cross bassi: il primo è per Pellegrini e viene deviato; l’altro per Abraham, anticipato. Perde palla sugli sviluppi di una rimessa laterale: taglia al centro, lasciando spazio alla ripartenza, poi fermata da Ibanez. A fine primo tempo legge male una palla alta facendola scorrere e creando sconquasso. Nella ripresa vuole rinnovare il tandem con Pellegrini: palla morbida a scavalcare la difesa, il capitano colpisce ma manda fuori.

Mancini 7 – Si attacca come una calamita su Osimhen, non permettendogli di essere una minaccia. Al quarto d’ora rischia di perdere il nigeriano su una palla spiovente, ma è bravo – e fortunato – ad intercettare il tiro del nigeriano. Provvidenziale in diverse situazioni. Gigantesco anche nella ripresa, rifiuta a venti dalla fine l’invito di Pellegrini. Salva però un gol a porta vuota, mettendoci il fisico. Contro il palo.

Ibanez 7 – Inizialmente si occupa di Osimhen per poi dedicarsi più ai folletti Politano ed Insigne: ferma il primo dopo che era scappato a Vina. Tra loro si infila però anche Anguissa, fermato con un vigoroso contrasto. Nella ripartenza sbaglia però l’appoggio a Mkhitaryan, a due passi da lui. Torna sul centravanti nigeriano nel secondo tempo, tenendolo sulle basse frequenze.

Vina 7 – Difficoltose le uscite dalla difesa, è l’anello debole della linea difensiva. Lo capisce Politano, da cui viene costretto al fallo e alla conseguente ammonizione. Cresce e tiene di più la posizione nel secondo tempo, facendosi vedere anche con più frequenza in avanti ed allineandosi ai compagni di reparto.

Cristante 7 – Sbriga con rapidità le pratiche di pulizia per lavorarle e lanciarle: produce diverse offensive, la più insidiosa è la verticalizzazione per Abraham. Se c’è da duellare non si tira indietro. Anzi, si esalta a più non posso e per passarlo si deve chiedere il permesso.

Veretout 6,5 – Frettoloso nel servire Zaniolo in avvio di gara, innesca poi con i tempi giusti Pellegrini a fine primo tempo, ma il capitano non sfrutta. Felino nei recuperi, soprattutto quello su Anguissa davanti alla difesa.

Zaniolo 6 – L’unico che prova e riesce a saltare l’uomo. L’ex Mario Rui lo vede sfrecciare per la maggior parte del tempo, si perde con un paio di scelte poco lucide: un cambio di gioco in direzione di Vina al 15’ e la verticalizzazione a vuoto sul finire della prima frazione. Egoista nel finale.

Pellegrini 6 – Vede sempre prima di tutti possibili canali di gioco, ma li oscura da sé con scelte di passaggio anticipate o tardive. Ghiotta la chance a fine primo tempo: bravo ad arpionare il lancio di Veretout, con diverse soluzioni a portata di mano sceglie di calciare, finendo per colpire l’avversario davanti a sé. Pescato da Karsdorp, al volo di destro non trova la porta, da zona comunque difficile. Serve Mancini da punizione, senza esito positivo.

Mkhitaryan 5 – Posizionato a dovere, non viene innescato dai compagni che lo servono in controtempo. Fa da sé e non va meglio, buona la combinazione recupero e cross per Abraham di fine primo tempo. Libera un tiro col destro che serve solo a scaldare Ospina. È l’ultima azione prima di uscire. (Dal 66’ El Shaarawy 5,5 – Prestazione che segue la scia di quella di Micki. Fa poco per muovere la partita. L’unica cosa è quel cross, fatto senza senso con l’esterno).

Abraham 5,5 – In un contrasto con Insigne si riacutizza il dolore alla caviglia e sembra costringerlo all’uscita. Prossimo a farlo, ha l’occasione per uscire con la standing ovation: delizioso filtrante di Cristante, salta Rrahmani, disorienta Ospina ma apre clamorosamente troppo l’interno destro e manda a lato. (Dall’87’ Shomurodov sv)