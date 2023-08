Paredes, arrivato da appena tre giorni, si è reso fin da subito disponibile per scendere in campo contro la Salernitana. In un’intervista esclusiva a Sky Sport l’argentino ha raccontato che prenderà parte alla prima di campionato. Probabilmente il centrocampista non partirà titolare seppur due anni fa Mourinho schierò fin da subito il neo arrivato Tammy Abraham, ma una sua entrata a gara in corso non è assolutamente da escludere.