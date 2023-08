Manca solo un giorno e si parte con la Serie A. La Roma sarà impegnata domenica alle 18.30 allo stadio Olimpico contro la Salernitana. Del campionato ha parlato anche Paolo Di Canio al Mattino rilasciando alcune dichiarazioni anche sulla squadra di Mourinho:

“I giallorossi non si possono nascondere e credo siano obbligati ad arrivare tra le prime quattro. Hanno preso giocatori in età per esplodere: Renato Sanches su tutti. La Roma la migliore squadra sul mercato”.