Roma, Mourinho non tornerà in Italia prima della fine del campionato

José Mourinho sarà l’allenatore della Roma per la stagione 2021-22. L’annuncio è arrivato dal club quest’oggi e ha scosso il mondo giallorosso a pochi giorni dalla semifinale di ritorno contro il Manchester United in Europa League. In molti si chiedono quando il tecnico portoghese sbarcherà nella Capitale per cominciare il suo nuovo percorso. Come riportato da Sky Sport, però, lo Special One tornerà in Italia solo dopo la fine del campionato di Serie A per rispetto nei confronti dell’attuale tecnico romanista Paulo Fonseca.