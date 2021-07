Roma, Mourinho invoca rinforzi. Sondati Vesterggaard e Hinteregger

Il Messaggero (S.Carina) – Nella conferenza stampa Mourinho è stato chiaro: vuole un terzino sinistro che, aggiunto a Xhaka e Rui Patricio, impegna oltremodo Tiago Pinto ad accontentarlo. Il gm ha a disposizione un budget che oscilla sui 50 milioni, passibile di decurtazioni considerando probabili buonuscite ma anche di nuove iniezioni dovute alle cessioni. In ambienti di mercato quello appena iniziato viene definito l’ultimo weekend con tregua: da lunedì, con l’Europeo concluso, molte trattative subiranno un’accelerazione.

Tra queste c’è Rui Patricio, ormai ad un passo, mentre inevitabilmente ci sarà bisogno di un rilancio per Xhaka, perché i 15 milioni offerti non bastano. Stand-by invece sul terzino sinistro: al momento l’unico sondaggio con un altro club è stato effettuato con l’Inter per Dimarco, ma la richiesta (10 milioni) ha frenato gli accordi. Gli altri nomi accostati alla Roma (Emerson, Alonso, Grimaldo e la new entry Mykolenko) sono frutto esclusivamente di proposte dei rispettivi procuratori. Ramadani continua ad offrire Maksimovic, Pinto è interessato ma deve prima cedere Fazio. In tema centrali ci sono anche Vestergaard e Hinteregger (Southampton e Eintracht).