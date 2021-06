Roma, Mourinho e il rito scaramantico a Trigoria

corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – Mourinho ha preparato tutte le valigie per l’arrivo di venerdì mattina a Roma. Sbarcherà il 2 luglio e farà subito tappa a Trigoria per visionare il Centro Sportivo, salutare nuovamente i Friedkin e prendere possesso dell’ufficio che affaccerà sui campi di allenamento. Come è da sempre abituato, poi, saluterà tutti i dipendenti del Fulvio Bernardini: dagli addetti alla sicurezza ai vari cancelli, passando per gli steward, i cuochi, magazzinieri e tanti altri ancora.

Prima ancora di tutto questo il portoghese si prenderà un momento per un suo rito scaramantico. Prenderà la maglia della Roma, come fatto anche in passato con le altre dei vari club che ha allenato, la bacerà una volta, poi la sfregherà con le mani, e la ribacerà. Dopo si farà due volte il segno della croce chiudendo con un bacio rivolto al cielo.