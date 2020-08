Roma, missione da brividi: c’è una squadra da vendere

Corriere della Sera (G.Piacentini) – A Trigoria c’è una squadra di troppo. Fonseca dovrà fare i conti con una rosa ancora più ampia rispetto a quella che ha terminato la stagione. L’unico volto nuovo sarà quello di Pedro. Per il resto saranno facce già viste che non dovrebbero rimanere più di troppo a Trigoria. La società, almeno nelle intenzioni, punta a liberarsi di ingaggi pesante e sfoltire la rosa. Ieri è arrivata l’ufficialità della partenza di Cetin, Zappacosta e Kalinic sono tornati nei rispettivi club, mentre Smalling aveva salutato tutti prima dell’Europa League. Sono rientrati già da un po’ Olsen, Florenzi, Karsdorp, Coric e Antonucci, mentre Schick è ancora in vacanza. Proprio dalle loro cessioni, oltre che da quelle di Kluivert e Under, la Roma spera di ricavare un tesoretto di una sessantina di milioni di euro da investire sul mercato, più il risparmio degli ingaggi. A questi ci sono da aggiungere 40 milioni circa messi a disposizione della società più i 13 guadagnati dalle cessioni di Defrel e Gonalons. L’unico ad avere un buon mercato, oltre Schick, è Florenzi. Con lui la Roma realizzerà una plusvalenza totale e risparmierà anche 5,3 milioni, il peso del suo ingaggio. Piace all’Everton, ma potrebbe finire in più scambi compreso quello che Fienga potrebbe mettere in piedi con la Juventus: uno tra Romero e Rugani. Olsen piace al Bayer e il costo del cartellino dovrebbe aggirarsi sui 6-7 milioni. Karsdorp potrebbe ricongiungersi con Monchi al Siviglia. Il terzino piace anche a Schalke 04 e Southampton.