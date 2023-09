Loftus-Cheek è intervenuto sull’episodio di Roma-Milan che ha portato il rigore in favore dei rossoneri, dove proprio l’inglese è stato protagonista. Il centrocampista della squadra di Milanello ha dichiarato a Dazn: “Ho sentito che secondo Mourinho mi sono tuffato. No, è il calcio. Ho sentito il contatto con la mia gamba ed è finita lì. È andata così”. Poi una battuta proprio sulla Special One con la quale ha condiviso un pezzo d’esperienza al Chelsea: ““Arrivando dall’Academy, avere come primo allenatore José è stato difficile, non credo vedessimo le cose allo stesso modo, penso che ci siamo fraintesi parecchio. E poi io ero molto giovane. Invece con Sarri e Conte ho sempre avuto la sensazione che volessero aiutarmi a migliorare il più possibile. Ho scoperto che gli allenatori italiani vogliono sempre aiutarti a migliorare, non importa l’età o da dove vieni, vogliono sempre aiutarti”.