I canali WhatsApp arrivano anche in Italia. Presentati lo scorso giugno, dopo una prima fase di sperimentazione, adesso saranno diffusi da Meta in oltre 150 paesi. L’espansione è stata annunciata da Mark Zuckerberg con un post diffuso attraverso Facebook: “Iniziamo il lancio di WhatsApp Channels in tutto il mondo, aggiungendo migliaia di canali che le persone possono seguire“. L’AS Roma ha presentato il proprio Channel attraverso cui diffondere gol, interviste, informazioni sui biglietti e le partite, ai propri tifosi. ecco il comunicato dei giallorossi:

Da oggi c’è un nuovo modo per rimanere in contatto diretto con i colori giallorossi: l’AS Roma è tra i primi club europei ad aprire il proprio canale ufficiale su WhatsApp!