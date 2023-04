Roma-Milan, le probabili formazioni e dove vederla: Belotti favorito su Abraham, Kumbulla al centro della difesa. Panchina per Dybala, c’è El Shaarawy

Pagine Romaniste (F. Castellucci) – La Roma ospita il Milan in uno spareggio per la prossima Champions League. Giallorossi e rossoneri sono entrambi a quota 56 punti, al quarto posto in classifica. Fondamentali i 3 punti in palio nella sfida delle 18:00 dell’Olimpico, come sempre sold out. Inoltre, i tifosi potranno vedere il secondo tempo della Roma Femminile, impegnata con la Fiorentina nel match point Scudetto.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-MILAN

Un accenno di sorriso per José Mourinho arriva vedendo le condizioni di Gini Wijnaldum. L’olandese è tornato a lavoro a Trigoria e potrebbe strappare la convocazione con il Milan. Dalla panchina dovrebbe partire anche Paulo Dybala. Passato lo spavento per la caviglia, la Joya sarà dell’incontro, ma non per tutti i 90′.

Tridente offensivo composto quindi dal capitano, Lorenzo Pellegrini, in grande spolvero nelle ultime uscite. Stephan El Shaarawy completerà la trequarti, che sosterrà Andrea Belotti. Il Gallo è favorito su Tammy Abraham, con l’inglese molto spento nella trasferta di Bergamo. Centrocampo con Bryan Cristante e Nemanja Matic a fare da dighe, anche per arginare il gioco aereo del Milan. Sugli esterni Nicola Zalewski e Leonardo Spinazzola.

Le assenze in difesa di Chris Smalling e Diego Llorente limitano le opzioni dello Special One a Roger Ibanez, Marash Kumbulla e Gianluca Mancini. La scelta della difesa a 3 vedrebbe a disposizione come eventuale cambio solo un adattamento di Celik, o l’arretramento di Cristante.

Stefano Pioli ritrova Giroud, ma perde l’ex della sfida Alessandro Florenzi. Il bomber francese ha recuperato dall’infortunio e torna al centro dell’attacco rossonero. Si ricompone quindi il duo temibile con Leao, osservato speciale. Fascia sinistra rossonera completata da Theo Hernandez, altro pericolo per la retroguardia giallorossa. Krunic confermato in mediana con Bennacer alzato sulla trequarti.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

Il big match dell’Olimpico sarà un’esclusiva Dazn, e sarà trasmessa sull’app o streaming, con la telecronaca affidata a Pierluigi Pardo, con Emanuele Giaccherini per il commento tecnico.

ROMA-MILAN, ARBITRA ORSATO: ULTIME 5 SCONFITTE DI FILA PER I GIALLOROSSI

I precedenti con l’arbitro Orsato non sorridono ai giallorossi. Il bilancio è 13 vittorie, 12 pareggi, 13 sconfitte con le ultime 5 di fila. Una vittoria e un pareggio il bilancio a favore dei giallorossi in cui ha arbitrato Roma-Milan. Filotto negativo anche con il Var, Di paolo, con 4 sconfitte di fila.

LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Belotti.

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Bove, Volpato, Tahirovic, Darboe, Camara, Wijnaldum, Dybala, Abraham, Solbakken.

Allenatore: Mourinho.

Squalificati:

Diffidati: Matic.

Indisponibili: Smalling, Karsdorp, Llorente.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Brahim Diaz, Bennacer, Leao; Giroud.

A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Gabbia, Thiaw, Ballo-Toure, Kalulu, Bakayoko, Messias, de katelaere, Saelemaekers, Adli, Vrankx, Rebic, Origi.

Allenatore: Pioli.

Squalificati:

Diffidati: Kjaer, Tomori, Kalulu, Pobega, Rebic, Thiaw.

Indisponibili: Florenzi, Pobega, Ibrahimovic.

Arbitro: Orsato.

Assistenti: Baccini-Berti.

IV Uomo: Camplone.

VAR: Di Paolo.

AVAR: Abbattista.