Roma-Milan, le probabili formazioni dei quotidiani. Fazio dal 1′, Mkhitaryan e Pellegrini sulla trequarti

Pagine Romaniste – È il momento della verità. Questa sera, alle ore 20.45, all’Olimpico arriva il Milan di Stefano Pioli. I giallorossi sono chiamati a vincere per superare la Juventus – terza in classifica – che ieri non è andata oltre il pareggio con il Verona. Fonseca si affiderà all’ormai collaudato 3-4-2-1 con Pau Lopez tra i pali. A difendere la porta giallorossa ci saranno Mancini, Cristante e Fazio. A Villar e Veretout saranno affidate le redini del centrocampo, con Karsdorp e Spinazzola che agiranno sulle fasce. In attacco spazio a Mayoral (Dzeko è infortunato), con Pellegrini e Mkhitaryan che supporteranno lo spagnolo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Fazio, Cristante, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

IL TEMPO (3-4-2-1)

Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

CORRIERE DELLA SERA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Fazio, Cristante, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

LA REPUBBLICA (3-4-2-1)

Pau Lopez; Fazio, Cristante, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.