Venerdì sera nel match tra Roma e Milan, Lukaku è stato vittima di cori razzisti da parte dei tifosi rossoneri. Il Milan è al lavoro per individuare i responsabili, di seguito il comunicato ufficiale:

“Nel Milan non c’è spazio per discriminazione e intolleranza, e siamo certi che questo atteggiamento sia condiviso tra i nostri veri sostenitori che ci seguono costantemente.Ci impegneremo insieme alle autorità affinché vengano accertati i fatti e individuati i responsabili degli insulti ascoltati allo Stadio Olimpico di Roma, pronti anche ad applicare il nostro codice etico per punire i singoli colpevoli”.