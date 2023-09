La terza giornata di campionato si conclude con i match: Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana. Bianconeri avanti nel primo tempo al Castellani, a sbloccare il risultato è Danilo. L’occasione per il 2-0 arriva dagli undici metri, ma stavolta Vlahovic sbaglia. All’82’ è Chiesa a chiudere la sfida con la rete del 2-0.

Nella sfida tra Lecce e Salernitana, i giallorossi siglano il vantaggio grazie al colpo di testa dopo 6 minuti di gioco firmato da Krstovic. Nella ripresa occasione da entrambe le parti e all’87’ Cabral si divora la rete del pareggio. Nei minuti finale arriva il calcio di rigore per il Lecce per il tocco con la mano destra dell’attaccante della Salernitana, Strefezza non sbaglia. Finisce 2-0 per i giallorossi.