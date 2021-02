Roma-Milan 1-2. Kessie e Rebic fanno volare i rossoneri. Inutile la rete di Veretout

Pagine Romaniste – La Roma avrebbe dovuto rispondere per rimanere in lotta per la zona Champions, ma i giallorossi cadono ancora una volta contro una big. Il Milan parte forte e mette in apprensione sin da subito la retroguardia giallorossa. Dopo 43′ i rossoneri passano in vantaggio col rigore procurato da Calabria e trasformato da Kessie. La reazione della squadra di Fonseca arriva al 50′ con Veretout che con un tiro a giro stupendo trova l’angolino alle spalle di Donnarumma. Pioli e i suoi pressano forte e al 58′ Rebic rompe gli equilibri con un diagonale perfetto di mancino. È il gol che taglia le gambe agli avversari, i giallorossi non trovano la giocata per il pareggio. Altra occasione sprecata dopo il pareggio della Juve e la sconfitta della Lazio. Il Milan consolida il secondo posto e si porta a 52 punti. La Roma rimane al quinto posto con 44 punti.

TABELLINO

A.S. ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio (62′ Peres); Karsdorp, Villar (70′ El Shaarawy), Veretout (79′ Diawara), Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral (79′ Pedro).

A disposizione: Mirante, Fuzato, Jesus, Kumbulla, Calafiori, Santon, Diawara, Pastore, Perez.

Allenatore: Paulo Fonseca.

Indisponibili: Ibanez, Zaniolo, Smalling, Dzeko.

Diffidati: Peres, Ibanez, Cristante, Veretout, Villar, Kumbulla.

Squalificati: –

A.C. MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez, Kessiè, Tonali (83′ Meite); Saelemaekers (83′ Castillejo), Calhanoglu (46′ Diaz), Rebic (67′ Krunic), Ibrahimovic (55′ Leao).

A disposizione: Tatarusanu, A. Donnarumma, Kaulu, Dalot, Gabbia, Romagnoli, Meitè, Castillejo, Hauge.

Allenatore: Stefano Pioli.

Indisponibili: Mandzukic, Bennacer.

Diffidati: –

Squalificati: –

Arbitro: Guida.

Assistenti: Bindoni e Longo.

IV Uomo: Piccinini.

VAR: Irrati.

AVAR: Cecconi.

Marcatori: Kessiè (M), Veretout (R), Rebic (M).

Ammoniti: Fazio (R), Saelaemekers (M), Mkhitaryan (R), Calabria (M), Pellegrini (R).

Espulsi: -.

Note: 2′ recupero (PT), 4′ recupero (ST).

PRE-PARITA

Ore 20.14 – La Roma scende in campo per il riscaldamento.

Ore 19.35 – La formazione del Milan.

Ore 19.31 – La Roma è allo Stadio.

Ore 19.30 – L’11 della Roma.