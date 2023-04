Roma-Milan 1-1, la moviola dei quotidiani: Orsato distribuisce bene i cartellini. Regolari i gol

Pagine Romaniste – Uno spot per il tempo effettivo. Al netto dei lunghi minuti di recupero concessi da Orsato, il tempo di gioco è stato sotto all’ora. Un lasso di tempo in cui l’arbitro veneto ha fischiato tanto. Non per protagonismo, ma per regolare – come ben gli riesce – una partita combattuta e consta di interventi fallosi.

A cominciare da quelli in ritardo di Tomori su Belotti e Matic su Bennacer che è costata l’ammonizione, quindi la squalifica mercoledì a Monza, per il centrocampista della Roma. Giallo, tra i romanisti, anche per Ibanez. Il difensore entra anche lui in netto ritardo quando falcia Saelemaekers a centrocampo: c’è anche un consulto al Var per possibile rosso. Corretto l’altro giallo a Cristante, così come quelli a Tomori e Krunic. Non si ravvisano irregolarità sul pareggio milanista.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

Corriere dello Sport – Daniele Orsato gestisce con i cartellini (5 in totale) un match duro ma sempre corretto. Con due episodi da lente d’ingrandimento, comunque giudicati positivamente. Il primo è il contatto tra Mancini e Giroud nell’area della Roma, al minuto 11, che provoca l’infortunio di Kumbulla: non è da rigore. Il secondo è il fallo di Ibanez su Saelemaekers: l’arbitro ammonisce il brasiliano, che entra durissimo e rischia una sanzione decisamente più pesante.

Due ammonizioni nel primo tempo: Tomori interviene in modo scomposto su Belotti e Matic (era diffidato) arriva in netto ritardo su Bennacer.

Nella ripresa puniti col cartellino Ibanez, Krunic (troppo irruento su Dove) e Cristante che ferma de Ketelaere in campo aperto. Niente da eccepire.

Regolare il contatto “spalla a spalla” tra Mancini e De Ketelaere dal quale nasce la rete di Abraham. Mancini e Ibanez lamentano invece due falli di Origini e dello stesso De Ketelaere, prima del gol siglato da Saelemaekers: tutto regolare. Voto: 7.

La Gazzetta dello Sport (M. Dalla Vite) – Gara molto spezzettata, Orsato deciso come sempre, ma l’intervento di Ibanez era più da rosso che da giallo.

Al 9’, toccato lievemente da Mancini, Giroud va a terra scontrandosi con Kumbulla. Niente rigore: ok. Giusto il giallo a Tomori al 15’ e rosso sfiorato da Matic su Bennacer. Il romanista è “salvato” dal rosso perché nell’ultima frazione dell’impatto ritrae la gamba. Erano da giallo Kjaer (10’ del secondo tempo) su Abraham al limite dell’area e anche Abraham stesso (40’ secondo tempo) su Krunic.

Alla mezz’ora del secondo tempo Mancini cintura in maniera reiterata Giroud che, comunque, si era aggrappato alla maglia del romanista. Orsato: niente. Regolari i gol. Voto: 5,5.