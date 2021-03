Roma, migliorano Veretout e Cristante. Saranno titolari contro l’Ajax

Arrivano buone notizie in casa Roma. Secondo quanto riportato da Sky, Fonseca recupererà due pezzi importanti per le prossime gare, decisive per la stagione. Veretout e Cristante infatti migliorano di giorno in giorno e saranno convocati per il Sassuolo.

L’ultimo proverà a stringere i denti a seguito del problema al pube che l’ha fatto rientrare dalla Nazionale. Il numero 4 tornerà ad allenarsi al massimo entro domani con la squadra. Il francese sembra invece aver smaltito il problema al flessore della coscia destra. Entrambi saranno titolari nell’andata contro l’Ajax.