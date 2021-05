Roma-Manchester United, le probabili formazioni dei quotidiani. Chance per vedere di nuovo Dzeko e Mayoral insieme, dubbio Villar

Pagine Romaniste – La Roma deve scordarsi almeno per 90 minuti dell’arrivo di José Mourinho e concentrarsi su una partita molto difficile. Sarà difficile rimontare il risultato contro il Manchester United ma i giallorossi vogliono onorare questa Europa League. Le scelte per Paulo Fonseca sono un po’ obbligate. In porta c’è Mirante dopo il turno di riposo in campionato. La linea difensiva sarà composta da Mancini, Smalling e Ibanez. Sulle fasce spazio a Karsdorp e Bruno Peres. A centrocampo è sicuro del posto Cristante, per il suo compagno di reparto dipenderà molto dal modulo. Fonseca infatti potrebbe riproporre l’attacco a due con Dzeko-Mayoral davanti. In questo caso Pellegrini arretrerebbe di qualche metro con solo Mkhitaryan sulla trequarti. In caso contrario in mediana ci sarebbe Villar al fianco di Cristante con Pellegrini a fare coppia con Mkhitaryan alle spalle di Dzeko.

IL MESSAGGERO

Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Pellegrini, Peres; Mayoral, Mkhitaryan, Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT

IL TEMPO

CORRIERE DELLO SPORT

TUTTOSPORT

LEGGO

IL ROMANISTA

